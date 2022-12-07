112年春節離島第2波加班機 13日開放訂位

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）交通部民用航空局今天宣布，因應112年春節返鄉及旅遊需求，針對需求較高的航線規劃第2波加班機，將於13日下午6時至8時統一開放訂位。

民航局發布新聞稿說明，112年春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）已陸續於今年11月22日至24日起開放正班機及第1波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第2波加班機，總計提供2萬640個座位數，包括：金門航線7404個、澎湖航線提供1萬3096個、馬祖航線140個。

民航局提醒，為儘早讓航空公司掌握旅客訂位情形及加速清艙，以利規劃後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票，例如12月13日訂票者，應於12月15日前完成開票。

民航局說，112年春節離峰日期及時段航班均尚有空位，建議還未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。

民航局提醒旅客，112年春節假期，於尖峰時段112年1月19日至1月24日台灣出發往離島方向，及112年1月23日至1月30日離島出發回台灣方向的機票，都會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制，使有限的空運資源獲得更有效的利用。（編輯：陳政偉）1111207