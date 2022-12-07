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屏東推文創城市杯 許一輩子幸福

2022/12/7 15:05（12/7 16:36 更新）
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屏東縣政府最新推出「許，一杯子的幸福」城市杯文創伴手禮，融入黑鮪魚、梅花鹿等在地代表性圖樣，把手與杯口上的金漆也提升對杯質感。（屏東縣政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月7日
屏東縣政府最新推出「許，一杯子的幸福」城市杯文創伴手禮，融入黑鮪魚、梅花鹿等在地代表性圖樣，把手與杯口上的金漆也提升對杯質感。（屏東縣政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月7日
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（中央社記者蔡孟妤屏東縣7日電）屏東縣政府最新推出「許，一杯子的幸福」城市杯文創伴手禮，融入黑鮪魚等在地代表性圖樣。縣長潘孟安說，杯子取諧音「一輩子的幸福」，希望收到杯子的人都能幸福滿滿。

屏東縣公部門美學近年顛覆許多人想像，從充滿地域文化特性的縣府名片、時尚感十足的縣政月刊AMAZING PINGTUNG、到以手感插畫呈現繽紛海洋世界的旅遊手冊「海底40米」，縣府創意都頗獲好評，這次以屏東特色元素設計城市杯也是充滿深深寓意。

縣府傳播暨國際事務處今天新聞稿表示，屏東城市杯的杯身採時下流行的莫蘭迪綠與藍色，呼應屏東限定的山與海，鑲在上面的金屬徽章也分別搭配古金及古紅銅色來呈現山海，並將屏東特有物產轉化為縮圖符號呈現，圖內暗藏玄機，黑鮪魚躍出海面形成了「P」，山下的梅花鹿形成「T」，「P&T」代表PINGTUNG縮寫。另把手與杯口上的金漆則提昇對杯質感。

「一杯子，寓意就是一輩子，小小對杯帶著滿滿祝福」，潘孟安表示，城市杯禮盒一組2入，取「許，一杯子的幸福」意思，就是希望把屏東祝福送給大家，當受贈者在使用杯子時，能感受屏東熱情暖心。

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另外，城市杯的禮盒包裝也很特別，手提外袋包裝是簡約時尚風格，輕巧毛氈材質，搭配高質感PU皮革手提，與燙金字硬紙盒內外呼應，深具質感與品味令人愛不釋手；附上精緻的小卡也翻譯成英、日文版本，日後縣府辦理行銷活動或接待國際外賓時，可以作為伴手禮，都深具意義。

傳播處表示，「許，一杯子的幸福」城市杯的禮盒包裝未對外販售，為了讓民眾有機會得到這款精美文創伴手禮，將會在傳播處及i屏東～愛屏東臉書舉辦抽獎活動，許民眾一杯子的幸福。（編輯：孫承武）1111207

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