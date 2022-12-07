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原住民族文化健康站績優團隊表揚 52站獲獎

2022/12/7 16:08（12/7 16:46 更新）
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原住民族委員會7日在台中長榮桂冠酒店舉辦「原住民族文化健康站績優團隊表揚典禮」，共有52站獲獎，由原民會副主委林碧霞（左5）與民進黨立委伍麗華（左6）共同頒獎。中央社記者郝雪卿攝 111年12月7日
原住民族委員會7日在台中長榮桂冠酒店舉辦「原住民族文化健康站績優團隊表揚典禮」，共有52站獲獎，由原民會副主委林碧霞（左5）與民進黨立委伍麗華（左6）共同頒獎。中央社記者郝雪卿攝 111年12月7日
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（中央社記者郝雪卿台中7日電）原住民族委員會今天舉行「原住民族文化健康站績優團隊表揚典禮」，共有52站獲獎，原民會副主委林碧霞表示，希望能爭取更多經費，讓更多原住民族人受到照顧。

原民會下午在台中長榮桂冠酒店舉辦「原住民族文化健康站績優團隊表揚典禮」，共有52站受獎，林碧霞與民進黨立委伍麗華也在會中頒發感謝狀給原住民族長者AI健康促進系統建置及聯合採買試辦計畫的執行單位。

林碧霞致詞指出，原民會為落實總統蔡英文的長照政策，依長照2.0原住民族專章布建文健站，從民國105年的121站增加到111年的480站，照顧的長者由4259人增長到1萬5018人，經費從新台幣1億元增加到12.58億元。

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林碧霞表示，另外還運用前瞻基礎建設計畫特別預算爭取13億多元，協助文健站改善廚房、廁所及無障礙空間，提升既有活動場域功能，讓文健站成為原住民族長者最優質的樂齡環境，未來希望能爭取更多經費，照顧更多原住民族人。

文健站已成為原住民族人最有感的政策之一，原民會指出，文健站不僅提供原住民族長者所需的長照服務，同時也是保存族語傳承文化的重要平台，長者是語言與文化傳承的寶庫，文健站善用課程促進原住民族長者與青年、學童及幼兒交流互動，達到世代融合的文化傳承。（編輯：陳仁華）1111207

#林碧霞
#原民會
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蔡英文
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