魏如萱擔任攝影展愛心大使 讚賞顱顏患者勇氣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者屈享平、實習記者胡翔惠台北7日電）女歌手魏如萱今年受邀擔任2022「看見改變」公益攝影展愛心大使，她以自身經驗力挺顱顏患者，鼓勵大家外表受到批評時，「不要在意別人眼光，做自己太陽，就能當別人的光。」

魏如萱表示，很榮幸受到羅慧夫顱顏基金會邀請，擔任愛心大使，這段期間，認識來自不同領域的顱顏患者，了解他們背後勇敢「改變」的故事，真心替他們感到驕傲，盼透過攝影展，讓大家看見他們不被外在侷限的勇氣，學習勇於改變的精神。

魏如萱小時候因車禍開刀，造成左右眼大小不同，被問到要如何調適外界對於外表的批評，她笑說，「我都告訴自己：我是很強大的、要接納自己、更愛自己。」魏如萱也表示，她透過創作、唱歌，知道外表背後，有很多別人看不見、帶不走的魅力，心靈的美更重要。

罹患雙側小耳症、崔契爾柯林斯症候群的顱顏患者鄒宛倫，今天也上台分享個人的心境轉變。鄒宛倫說，她國中時曾無法接受自己，一下課就躲在陰暗角落看書，害怕與人交流；直到後來接觸攝影，透過攝影拍下屬於自己的視角，讓她領悟到每個人看事情的角度都不同，不再糾結他人眼光，專注於自身感受、重新認識自己。

羅慧夫顱顏基金會每年舉辦「顱顏青年獎助學金」，表揚在學業及各項才藝有優秀表現的顱顏青年，支持先天顱顏缺陷患者追求自我，獎學金從2002年開創至今，已幫助1300名顱顏患者追夢。

基金會這次邀請10名在各領域表現優異的顱顏患者與魏如萱同框，由攝影師周墨以「看見改變」為主題拍攝，盼大眾能看見外表背後，治癒人心的故事。

「看見改變」攝影展2日至29日於北捷忠孝復興站藝廊、1日至31日於高捷三多站四號出口展出。（編輯：屈享平）1111207