台積電亞利桑那淘晶熱 孫曉雅訪歇腳亭當地門市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（左2）7日率領團隊造訪位於亞利桑那州錢德勒的Sharetea歇腳亭門市。（聯發國際提供）中央社記者江明晏傳真 111年12月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北8日電）台積電在美國設廠，帶動台灣餐飲品牌搭上「淘晶熱」商機，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅率領團隊造訪位於亞利桑那州錢德勒的歇腳亭門市，品嚐來自台灣的珍珠奶茶。

台積電前進美國亞利桑那州設廠，帶旺台灣餐飲品牌在當地的門市，率先在鳳凰城周邊開幕的85度C生意火熱，歇腳亭當地門市業績也暢旺，未來都將搭上「淘晶熱」商機，更呼應近期台灣連鎖餐飲集團積極東向發展的美國夢。

台積電位於亞利桑那州鳳凰城晶圓廠區6日舉行移機典禮，美國總統拜登和商務部長雷蒙等人親自出席。AIT處長孫曉雅也率隊參加，並於7日拜訪來自台灣、位於亞利桑那州錢德勒的Sharetea歇腳亭門市，品嚐珍珠奶茶，希望台灣珍珠奶茶發揚光大，促進台美文化交流。

聯發國際董事長鄭凱隆今天透過新聞稿表示，AIT不僅強化台美互動，更積極幫助台灣品牌拓展美國市場，期待未來能有更多合作機會，創造雙贏。

聯發國際旗下珍奶品牌「Sharetea歇腳亭」2013年進軍美國，目前在美國跨足25州、開設超過140家門市，其中在亞利桑那州有2家店。

聯發國際表示，看準台積電在亞利桑那州的投資與發展，將持續穩健布局，並運用多年經驗，計劃帶領台灣餐飲品牌前進美國。（編輯：郭無患）1111208