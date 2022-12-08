調查：85%律師信任法官 認同司法改革措施

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司法院委託世新大學進行司法改革成效認知調查，8日公布結果顯示，85.8%的律師信任法官，比率遠高於不信任。（世新大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年12月8日

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（中央社記者陳至中台北8日電）司法院委託世新大學進行司法改革成效認知調查，結果顯示85.8%的律師信任法官，比率遠高於不信任，且律師普遍認同各項司法改革措施，其中「擴大民事訴訟強制律師代理」認同度最高。

司法院和世新民意調查中心今天公布「111年律師對司法改革成效認知調查」結果，在今年8月16日至10月14日針對全國執業律師，共寄出1萬295份問卷並以電話催收，有效回收樣本為2533份，針對其中「近2年有執業」的2422份問卷進行分析。

調查顯示，台灣律師信任法官的比率為85.8%，計畫主持人吳永乾表示，這比民國110年調查結果（82.9%信任），提升約3個百分點，而不信任度也相對下降約3個百分點。

調查也顯示，律師普遍認同司法改革政策及新制，對提升整體司法品質有幫助，認同比率最高的依序是「擴大民事訴訟強制律師代理」（91.5%）、「修正少年事件處理法」（91.5%）、「大法庭制度」（89.7%）、「勞動事件法」（87.3%）。

不過也有一些改革措施，律師認為較無幫助，包括「推動國民法官制度」，有40.8%的律師認為無助於提升司法品質。全國律師聯合會副秘書長張恬恬透過世新大學表示，從調查結果來看，相關的推動內容有待司法院再評估。

各項司法服務措施中，律師較滿意「線上聲請閱卷暨聲請複製電子卷證服務」和「便捷繳費服務」；認為有待改進的則包括「法庭筆錄之製作效率與品質」和「手機APP應用程式」。

今年也調查律師對轉任法官的意願，83%的律師表示沒有意願轉任法官，原因主要為承審案件數量大、工作繁重，其次是工作不自由、薪酬不成比例。（編輯：陳政偉）1111208