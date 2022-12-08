關島大學獲最大私人捐款 台企業家楊信捐60萬美元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達8日專電）駐關島辦事處、關島大學及楊信家族基金會今天上午舉行視訊簽約典禮，旅美企業家楊信捐贈60萬美元供關島大學成立「亞太研究中心」，推動台灣與密克羅尼西亞地區研究交流。這也是關島大學首筆私人最大捐款。

駐關島辦事處今天發布新聞稿指出，在處長陳盈連2年來在關島及洛杉磯兩地奔走下，終於促成楊信家族基金會主席兼總裁、總統府國策顧問楊信捐贈60萬美元供關島大學成立「亞太研究中心」（Asia Pacific Studies Center）。

包括楊信、關島大學（University of Guam）校長克里塞（Thomas Krise）及關島大學資深副校長暨教務長恩里克斯（Anita Borja Enriquez）、關島大學基金會執行主任培瑞斯（Katrina T. Perez）、關島大學亞太區資深聯絡主任陳冠儒及關島大學亞太區副資深聯絡主任劉正宏等人都出席視訊典禮。

恩里克斯表示，關島大學擁有重要戰略地位優勢，是密克羅尼西亞地區的人才搖籃，這次在駐關島辦事處處長陳盈連積極奔走及楊信慷慨挹注下，關島大學將持續推動台關師生交流，兩地高等教育未來將更上層樓。

楊信則指出，台灣人才在全球各地發光發熱，教育資源為國家發展重要推手，他也因此相當重視年輕人的人才培育，未來將持續挹注並秉持十年樹木、百年樹人的精神，協助台灣與關島師生教學及研究交流。

陳盈連表示，駐關島辦事處在2020年10月復處以來積極推動這次捐贈，歷經2年終於見證台灣與關島建立高等教育合作里程碑，推動關島大學成為密克羅尼西亞（Micronesia）地區的台灣研究重鎮。（編輯：黃自強）1111208