防疫鬆綁旅客量回升 台鐵車站持續消潔消毒

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）國內防疫政策鬆綁，台鐵旅客量回升，台鐵今天表示，各車站仍持續加強消潔消毒，盼提供旅客安心的搭車環境。

台鐵今天舉行「開放疫後新生活、防疫強化持續給力」說明會。

台鐵表示，隨著防疫政策漸鬆綁，旅客量也回升，目前每天搭車旅客約55萬人次，12月至今比11月同期多了8%旅客量，今年至今比109年同期增加2到3成，為車站內外維持一定的安全品質，台鐵防疫期間在車站加強的清潔消毒仍會持續，提供旅客安心的搭車環境。

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負責台鐵台北車站清消工作的信實集團，上午也在車站示範利用科技儀器清消作業，包括含防疫噴霧系統的掃洗兩用車清潔地板、冷光儀檢測自動售票機落菌數，另外還展示平日清消會用到的高壓蒸氣消毒洗地機、自動噴灑消毒除塵機、自主機器人洗地機。

台鐵說，除了利用科技儀器防疫外，也會有輔助人力清消，例如自動售票機等有旅客碰觸面的設施，每30分鐘就會以人工擦拭消毒，廁所部分除建立智慧型監控系統，隨時偵測人流數、異味、溼度及衛生紙存量外，也透過互聯網，隨時將訊息傳至工作人員及現場主管的手機，即時有效處理。（編輯：陳政偉）1111209