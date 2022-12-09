清大打造「護國神山」人才 將設3產業碩士專班

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）國立清華大學今天表示，112學年度將設AI智慧製造與智慧物聯網、電動載具先進智慧製造技術、流體機械暨先進材料與智慧檢測，共3個產業碩士專班，為企業培育人才。

清華大學工學院今天與台達電子、均華精密工業公司、康舒科技、復盛集團等企業簽約，並舉辦「產業碩士專班」招生說明會，宣布明天8月開始的新學年，將開設3個產業碩士專班。

清大工學院長蔡宏營致詞表示，台灣的護國神山除了半導體外，應還有電動車產業、精密工業等令台灣引以為傲的拔尖企業，組成「神山群」，他說，頂尖大學也有責任為這些邁向世界第一的企業培育多元人才。

蔡宏營指出，產業碩士專班教授的專業不限於工學院的動力機械、工業工程、材料等領域，並橫跨電資學院的電機及資工領域，也會邀請企業主管及人資部一同選才，讓學生畢業即就業，與產業無縫接軌。

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蔡宏營表示，專班的運作方式可讓企業精準獲得所需人才，學生可在無後顧之憂的情況下獲得經濟及就業的保障，學校也可得到經費支持研究計畫，他說，「企業、學生及學校三方都獲益，專班才有意義」。

清華大學提供新聞資料表示，112學年度產業碩士專班於12月12至19日報名，12月底進行筆試，通過者於下月中旬口試，詳細資訊可上「國立清華大學招生策略中心」網站查詢。（編輯：方沛清）1111209