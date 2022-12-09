高中英聽二試12/10登場 3.7萬人報考

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（中央社記者陳至中台北9日電）112學年度高中英語聽力測驗第2次考試將於明天登場，有3.7萬餘人報考。大考中心提醒考生帶應試有效證件正本，包括身分證、有照片的健保卡等，考試時會查驗。

高中英聽一年舉辦2次，成績可擇優用於升學管道。112學年度第1次考試已於10月22日舉辦完畢，第2次考試明天上午登場，比照上次開放確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕症、無症狀考生應試，安排到居家照護考分區，與一般學生區隔。

但因中央流行疫情指揮中心已取消確診者同住親友的居家隔離措施，因此不再設置居家隔離考分區。

大考中心提醒，考生務必攜帶應試有效證件，包括身分證、有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、身心障礙證明、護照、居留證等。由於英聽沒有開放查看試場，考生務必上網查詢應考資訊，可自行列印下來，明天才不會迷路。

明天考試全程仍要戴口罩，進入考分區時要手部消毒和測量體溫。考試時不能喝水、抽菸、嚼口香糖，如果有服藥需求，須在試前申請並附醫師診斷書，考試時也要配合監試人員檢查。

中國文化大學推廣教育部國際語文中心今天發布新聞稿指出，112學年度申請入學不採計高中英聽的校系比去年多，但就算門檻放寬，不代表大學不重視英語。建議大學畢業前至少要能用英語自我介紹，回答得出對方跟進的提問，並能用英語寫電子郵件安排會議，溝通基本的商務問題。

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在文大國際語文中心授課的陳品汝表示，任何外語一定都是從「聽」開始，配合情境先練習猜猜看，之後慢慢能聽懂關鍵字，信心和動機就會加強。她也提到，生活中的閒聊（small talk）才是真正的挑戰，很多人商務英語沒問題，卻在閒聊中卡關，原因是缺乏足球、電影、食物、旅行這些最常見的生活詞彙。

另一名英語教師吳文奇也提到，背字典、文法可能對考試有用，但沒有在生活中運用的單字，一定轉頭就忘。建議學生從「溝通」著手，能自然用外語交談、互相瞭解為主。（編輯：管中維）1111209