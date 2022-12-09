嘉南地區112年1期作停灌 農水署供救助措施

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（中央社記者楊淑閔、楊思瑞台北9日電）農水署今天表示，嘉南地區明年1期稻作實施全面節水（停灌），影響範圍1.9萬公頃，提供受影響的農民及產業救助措施。

行政院農委會農田水利署今天發布新聞指出，目前曾文—烏山頭兩水庫蓄水量約2億噸，蓄水率僅3成，已無法滿足嘉南地區明年1期作灌溉用水，11月起辦理11場次農民座談會，說明目前水情並商討對策，農民多數贊同明年1期作實施全面節水措施，以免灌溉到一半無法繼續灌溉，發生無法收成的風險。

農水署並說，嘉南地區曾文—烏山頭水庫灌區農田為1.9萬公頃，明年1期作實施全面節水措施。針對範圍內受影響的農民，農水署說，最高每公頃補助新台幣9.6萬元，其餘受影響的農產業，例如育苗業者、代耕業者、稻穀烘乾業者及良質米集團產區，也提供救助措施。

包括已育秧苗每公頃補償8750元，減育秧苗每公頃救助2500元。代耕農機部分，按經濟經營規模計算，每台最高救助金額為曳引機20萬元、插秧機10萬元及收穫機20萬元。

稻穀烘乾業者按乾燥機總設置容量與烘乾批次計算，每批次每公噸救助330元。稻米產銷契作集團產區按業者實際購穀數量每公噸救助350元。

另外，農水署說，也會協助農業專業貸款利息補貼，讓農民受影響降至最低，以維護生計，度過缺水難關。

針對高雄地區近期降雨不佳，農水署說，水情相對吃緊，農田水利署高雄管理處已啟動加強灌溉管理，並針對旗山地區及月眉地區採取輪流灌溉措施，以旗山地區供3停4、月眉地區供4停3方式供灌，尚可支應當地農民灌溉需求。

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農水署補充，今年共發布3個颱風警報，都沒登陸，分析今年降雨情形發現，北部、中部及東部區域降雨充足，以嘉南地區最缺水。

針對嘉南地區明年1期作實施全面節水，台南市政府水利局也發布新聞稿指出，持續擴大使用回收水，每日取用量約4300噸，進行清潔、澆灌等用途，加強宣導節水。台南市目前有7座水資中心，均設取水口，每日可供1萬6750噸回收水，可供非人體接觸生活次級用水，民眾可免費取用。（編輯：郭諭儒）1111209