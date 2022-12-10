北台灣整天較濕涼 中南部晨夜留意霧

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（中央社台北10日電）中央氣象局表示，今天台灣仍是東北季風環境，北部及東北部天氣濕涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨持續而明顯，有局部大雨發生機率，中南部大多為多雲到晴可以見到陽光的天氣。

氣溫方面，各地低溫普遍為攝氏16至19度，局部空曠地區及近山區的平地溫度會再更低一些，預測白天高溫北台灣為19至21度，其他地方則可以來到24至28度，南部地區日夜溫差大，早晚應留意溫度的變化，適時增添衣物。

今天桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島亦有8至9級強陣風；晚起東北風還會再增強，台南以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島將有9至11級強陣風，東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；另外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生，海邊作業或活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天受東北季風影響，中部空品區以北位於迎風面，擴散條件良好；雲嘉南空品區以南位於下風處，稍易累積污染物；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門、馬祖為「普通」等級。（編輯：黃世雅）1111210