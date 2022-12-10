公益彩券回饋逾4億元 促進原鄉1774人就業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣10日電）2022年公益彩券回饋，行政院原民會分配到新台幣4億2194萬元，今天舉辦成果展，共補助92項計畫，促進1774名族人投入就業，社會福利服務達14萬165人次。

行政院原住民族委員會今天在台東鐵花新聚落舉辦「2022公彩盛典．原力齊綻」111年度公益彩券回饋金補助計畫成果展，現場有補助計畫交流分享，展示原民會落實扶助弱勢就業和推展福利服務的成果，原民會副主委林碧霞Afas．Falah專程到台東分享原民會運用公益彩券回饋原鄉成果。

林碧霞致詞表示，原民會111年獲分配4億2194萬元，總計補助92件計畫，包含促進就業68件、增進福利服務24件，考量原住民族人口分布、文化特性、地域特色等，補助型態有培育族語推廣、山林嚮導、作物推廣、製弓雕刻、樂舞傳唱、食材研發及部落旅行等多元產業人才。

同步也延伸照顧長者、身心障礙者、幼兒、婦女及特殊境遇等對象，補助推動法律服務、裝置假牙、幼兒教保、文化照顧及品格教育等強化社會安全網。111年共促進1774名族人投入就業市場，社會福利服務達14萬165人次。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林碧霞說，在公益彩券回饋金挹注下，有原鄉廚房召集在地二度就業婦女、單親媽媽，以巧手烹調出地方美食，串聯起受歡迎的部落旅行，讓族人可以就近照顧家人，還能有穩定的經濟收入。

原民會新聞稿表示，將持續鼓勵民間團體提報計畫申請，補足原鄉部落在地特殊性需求，共同為原住民族社會開創更多的工作機會和營造平安幸福的生活，實踐公益彩券回饋金扶助精神。（編輯：郭諭儒）1111210