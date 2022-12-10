台灣客家茶文化館開幕 重現茶金歷史榮光

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位在桃園龍潭銅鑼圈地區的台灣客家茶文化館10日舉行開幕典禮，客委會主委楊長鎮（前左2）出席，與桃園市長鄭文燦（前左）一同完成封茶儀式。（客委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年12月10日

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）榮獲美國繆思設計大獎的台灣客家茶文化館今天開幕，催生戲劇「茶金」的客委會主委楊長鎮表示，茶不僅是農業，更是客家文化，此館象徵茶產業在客家與台灣歷史具重要地位。

位於桃園龍潭銅鑼圈地區的台灣客家茶文化館今天舉辦開幕典禮，今、明2天推出開幕限定活動，以「茶裏尋香」為主題，安排客庄採茶藝文表演、尋覓茶道闖關、絹印茶韻體驗及茶人帶路小旅行等系列活動。

楊長鎮致詞時指出，桃竹苗作為台灣茶產業重鎮，桃園龍潭作為水路連結的關鍵樞紐，在過去曾扮演重要的國際化角色，對當時經濟發展及社會穩定具有重大意義，此刻透過建立茶文化館，也表達出茶產業在客家歷史、台灣歷史當中所具有重要地位。

客家委員會說明，基地周邊除了主題樂園及住宿會館外，還有茶園、茶廠等相關產業，希望未來能透過茶文化館建置，推動周邊發展有所連結與串聯，也期盼能提升地區整體環境品質、帶動人潮會集促進周邊產業經濟發展。

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關於台灣客家茶文化館本身，客委會特別補充，是以茶道「正靜清圓」為概念設計興建的生態建築，榮獲美國繆思設計大獎。館內設有天光大廳、茶工廠、創新調理中心、曉風廣場及六國茶室，還有以客家時代劇「茶金」與以客家米食、醬菜與茶葉主題的「客庄四季」雙特展。

此外，2樓設有高原好食中餐廳及曉風高原西餐廳，可一邊欣賞疊翠山景，一邊享用美食。（編輯：方沛清）1111210