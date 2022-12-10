冷空氣一波波南下 北部、東半部仍陰雨

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中央氣象局預報，未來一週台灣在東北季風環境下，冷空氣一波波南下，天氣愈來愈涼、冷。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）中央氣象局今晚預報，未來一週台灣在東北季風環境下，冷空氣一波波南下，天氣愈來愈涼、冷，北部、東半部及馬祖仍舊是陰雨天氣，中南部、台東及金門可見到陽光。

氣象局說，明天東北季風的強度會更強一些，各地溫度比今天再低一點，北台灣整天都較涼，其他地方早晚偏涼，中部以北及東北部低溫約攝氏16、17度，其他地方18到20度，白天高溫北台灣約17到19度，中部及花蓮23到25度，南部及台東可達25至28度。

另外，明天北部及東北部仍容易下雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢持續，可能有局部大雨，花蓮及台東的降雨較局部、短暫。

氣象局預報，未來一週冷空氣一波波南下，雖未達大陸冷氣團程度，但天氣也會愈來愈涼、冷；12日、13日北部及東北部持續容易下雨，整天濕涼，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨的機率。

氣象局說，14至15日清晨，東北季風強度更強，影響範圍也更廣，除了北台灣持續涼、冷外，其他地方溫度也會下降，中部局部地方的高溫大約只有20度。16日東北季風會稍微減弱，但北部及東北部天氣仍涼，其他地方早晚也涼；14至16日北部及東北部降雨機率仍高，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢仍明顯，東部及東南部地區有也局部短暫雨，中南部為多雲到晴。

氣象局說，目前資料顯示，17日又有一波冷空氣南下，強度有機會比過去再更強，不過資料仍在調整中。（編輯：郭諭儒）1111210