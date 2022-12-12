LINE TODAY公布年度新聞榜 俄烏戰爭居首

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（中央社記者吳家豪台北12日電）內容入口平台LINE TODAY今天揭曉2022年度10大新聞話題，整體觀看流量相較去年成長20%，國際新聞首度登上榜首，由俄烏戰爭奪冠；裴洛西訪台和梨泰院事件也入榜，成為台灣民眾最關注的3大國際事件。

LINE TODAY發布新聞稿表示，台灣民眾今年關心的議題十分多元，4大面向包括重大國際事件、本土社會事件、明星藝人動態、疾病管制預防。

年度新聞前10名依序為俄烏戰爭、台東罕見連日強震、裴洛西訪台、興達電廠大停電、余苑綺抗癌、大S再婚初戀、柬埔寨詐騙、梨泰院踩踏意外、疫情逐步解封、猴痘預防傳染QA。

LINE TODAY今年首度公布2022年度熱門劇評、熱門影評榜單，網友劇評討論度最高的戲劇作品是獲得第57屆金鐘獎的「俗女養成記2」；帶動全台條通熱潮的「華燈初上」，以及還原台灣茶商輝煌史的「茶金」，分別為網友劇評討論的第2、3名。

電影作品方面，「捍衛戰士：獨行俠」拿下影評討論度冠軍，第2、3名依序為台灣恐怖片「咒」、好萊塢娛樂片「侏儸紀世界：統霸天下」。

為讓民眾更清楚理解新聞來龍去脈和生活知識，LINE TODAY也將熱議話題整理成圖文形式的「新聞圖解」。

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在2022年的新聞圖解榜單上，以國際新聞、民生議題最受關注。由於今年強震頻傳，「強震逃生保平安秘訣」成為最熱門知識圖文；「日本前首相安倍晉三遇刺」與「數位新冠病毒健康證明申請教學」為排行榜第2名和第3名。

根據尼爾森調查，高達94% LINE TODAY用戶曾在LINE TODAY上觀看影音，民眾透過行動裝置享受娛樂生活已成常態。LINE TODAY今年推出「戲劇評分與評論功能」，讓用戶能夠互動交流。（編輯：張均懋）1111212