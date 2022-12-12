鼓勵國際技能競賽選手 將頒3390萬獎助學金

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（中央社記者張雄風台北12日電）勞動部今天舉辦2022國際技能競賽代表團頒獎典禮，這屆金牌6面、銀牌13面、銅牌6面及17面優勝，總獎牌數創歷年新高，為鼓勵選手，預計將發出總金額新台幣3390萬元獎助學金。

勞動部舉辦「2022（第46屆）國際技能競賽代表團頒獎典禮」。台灣選手在這屆賽事中勇奪金牌6面、銀牌13面、銅牌6面及17面優勝，總獎牌數也創歷年最多的紀錄。

勞動部說明，國際技能競賽是由西班牙於1950年發起，每2年舉辦1次，是現今世界上規模最大的技能競賽，一向有技能界奧林匹亞之稱，世界多國皆選派菁英參與賽事。這屆在全球15國、26個城市，超過1000多名選手共同參賽，競爭相當激烈。

這屆為台灣摘下第一面金牌的外觀模型創作職類國手雷豐嶽表示，訓練需要花大量時間練習，和親友相聚的時間和交集都變得很少，多少會覺得有些孤單，但也很慶幸自己堅持走下去，努力不會白費。

獲最佳選手獎的電氣裝配職類國手蕭聖儒說，從每道關卡裡尋找解決方案，不斷學習、認識不同的自我，很感謝啟蒙老師陪伴和鼓勵，讓他有勇氣朝著目標繼續努力。

勞動部表示，將頒發獲獎國手金牌每人120萬元、銀牌每人60萬元、銅牌每人40萬元、優勝每人10萬元的獎助學金，預計將發出3390萬元獎助學金。

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勞動部長許銘春致詞時表示，這屆獲得的成績非一朝一夕可達到，除了學長姊的經驗傳承，台灣成熟的產業技術、進步的生產設備，還有政府這幾年投入的訓練資源，都提供許多重要的協助及支持。

另外，根據勞動部資料，國際技能組織亞洲分會於今年6月1日正式宣布台灣取得2025亞洲技能競賽主辦權，這是繼1993年於台北舉辦第32屆國際技能競賽後，相隔約30年再次取得國際技能賽事主辦權。（編輯：管中維）1111212