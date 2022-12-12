指導科展需上學倫課惹議 教育部：與論文事件無關

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）教育部近日修正規定，中小學老師指導科展需先上學倫課，有老師不滿承擔台大國發所前教授陳明通指導學生論文風波。教育部回應，這次修正與近期大學學位論文事件無關。

教育部近日修正「中華民國中小學科學展覽會實施要點」暨「台灣國際科學展覽會實施要點」，增訂指導老師報名時應檢附教育部台灣學術倫理教育中心基礎核心單元3年內至少3小時之修課時數證明。這項新規定自113年1月1日起生效。

教育部今天晚間透過文字說明，「台灣國際科學展覽會實施要點」原本就訂有研究倫理等相關規定，去年8月科展評審會議上，有評審提出部分參賽作品有一稿多投、違反學術倫理情形，建議檢討修正相關規定。

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教育部強調，這次規定修正就是基於當時科展評審委員於舉辦科展實務觀察，並依據評審委員建議進行研議，從今年3月邀集專家學者、全國性教師團體及各縣市教育局處開會研商，並於今年11月提報諮詢委員會討論通過，增訂指導科展需先上學倫課，與近期發生大學學位論文事件完全無關。

有關各界對於實施要點修正意見，教育部表示，國立台灣科學教育館會儘速蒐集相關建議後，再提報諮詢委員會進行討論。科教館今年3月舉行的要點研商會議已邀請各界充分溝通，為使指導教師能預先準備，所以已明定增修規定自113年才開始執行。（編輯：卞金峰）1111212