私校盼重啟陸生來台 教育部：持續與中國溝通

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（中央社記者陳至中台北13日電）多名台灣私立大專代表今天在台北舉辦座談會，呼籲兩岸積極協商，於2023年重啟「陸生來台」。教育部稍晚表示，現在是中國片面暫停學生來台，會協同陸委會、海基會與陸方溝通。

「陸生來台」在2016年高峰時，一度有4.1萬人在台灣高等教育就學。但中國政府於2020年4月以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為由，片面宣布暫停各地畢業生來台，只有已在台灣大專就讀並願繼續在台升讀的陸生，可依自願原則在台灣繼續升讀，導致在台人數迅速下滑，目前只剩4000餘人。

多名台灣私立大專領袖今天受海峽兩岸教育交流促進協會及「大學問網站」邀請，在台北召開座談會，希望兩岸相關單位積極協商，於2023年重啟「陸生來台」，讓青年有更多機會增進彼此的瞭解。

教育部今天稍晚以文字回應，強調自從開放陸生以來，都維持一貫立場，歡迎中國學生來台灣就學。但中國政府於2020年片面宣布暫停，教育部對此「深表遺憾」，目前中國仍延續這項限制，只讓已在台就學的學生可繼續升讀。

教育部表示，近期調查畢業的中國學生滿意度，對在台就學的師資、設備、生活等整體滿意度都超過7成，顯示台灣高教品質受肯定。教育部將持續營造友善的學習環境，吸引中國學生來台就學。

教育部也公開呼籲中國政府，解除學生來台就學的限制。將持續協同大陸委員會及海峽交流基金會等相關部會，與中國相關單位溝通。（編輯：張雅淨）1111213