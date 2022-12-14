健喬B12眼藥水主成分含量不足 回收4.8萬瓶

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）衛福部食藥署今天公布，健喬「維生素B12眼藥水0.02%」在進行安定性試驗時，發現主成分含量不足，恐影響效果，將於明年1月7日前回收共1批、約4.8萬瓶。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新藥品回收訊息，健喬信元醫藥生技股份有限公司的「維生素B12眼藥水 0.02% VITAMIN B12 EYE DROPS 0.02% （CYANOCOBALAMIN）“SYNMOSA”」，批號YE005產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。

這個藥品為指示藥，主要用於眼睛疲勞，主成分含量應落在95%到115%間。

食藥署藥品組科長洪國登告訴中央社記者，接獲廠商主動通報，在進行安定性試驗時，發現此批號藥品主成分含量略低於95%，故啟動回收。

洪國登說，這批數量為4.8萬瓶，廠商應於112年1月7日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施；民眾若有任何疑慮，可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品。（編輯：陳政偉）1111214