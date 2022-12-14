奪金靠苦練 蕭聖儒奪國際技能競賽電氣裝配金牌

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄高工電機科校友蕭聖儒代表國家參加2022國際技能競賽奧地利賽場，勇奪「電氣裝配」職類金牌；他也是所有職類金牌選手中得分最高者，再獲國際賽會特頒國家最佳選手獎殊榮。

高雄市政府教育局今天新聞稿表示，2022國際技能競賽，台灣參加50項職類競技，共獲得6金13銀6銅17優勝佳績，在57個參賽國家中排名世界第3，表現亮眼。蕭聖儒參與競賽的「電氣裝配」11月28日在奧地利結束賽程。

目前就讀國立台灣科技大學的蕭聖儒，民國108年高雄高工電機科畢業。從小就喜歡自己動手做的蕭聖儒，高二下學期獲選為電機科選手，代表學校參加全國高中工業類科技能競賽，以及全國技能競賽的電氣裝配(室內配線)類組比賽，訓練過程辛苦，完全靠著他的苦練，假日或平日晚上，學校實習工廠總有他的身影。

透過不斷練習，一路過關突破，贏得第50屆全國技能競賽，取得2022國際技能競賽正式國手資格，代表台灣出賽，與來自世界各國的高手同場競技並榮獲金牌，為國爭光。

蕭聖儒說，奪金瞬間所有辛苦訓練都化為喜悅，感謝包括高雄高工、台科大師長，以及勞動力發展署雲嘉南分署，給予充分訓練協助和工具材料，以及安耐美國際智慧節能科技工程有限公司、合鉅機電股份有限公司、凱士士企業股份有限公司，提供優質業界訓練。另外，包括歷屆國際賽KNX設備與實務場域，讓他能熟悉賽事程序與情境，在比賽時有良好臨場反應與更正確判斷，幫助他脫穎而出，取得傲人成績。

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蕭聖儒賽後第一時間接獲總統蔡英文、副總統賴清德賀電，勞動部也於12日在台北君悅酒店舉行頒獎，蕭聖儒等國際金牌國手每人獎勵金新台幣120萬元。

蕭聖儒這次獲獎的「電氣裝配」競賽職類，競賽中的電動機控制，就是設計一個控制箱，專門控制馬達的運轉，結合KNX系統控制，可以安裝電動窗簾、動態感測器，運用於多功能與遠端控制家庭投影機、音響、窗廉、空調、燈光調整等，讓家居生活更智慧與便利。（編輯：孫承武）1111214