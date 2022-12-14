中國禁台水產輸入 魷魚公會：已展開補件作業

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）中國暫停台灣食品、水產輸入，台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會理事長陳皇誠今天表示，經食藥署、漁業署協助，已展開註冊補件作業，待確認可行會全數比照辦理。

陳皇誠今天接受中央社記者訪問時指出，目前已在中國海關總署對口的衛福部食藥署以及漁業主管機關農委會漁業署的協助下，進行補件文書作業，食藥署有提供格式表，有要求標示、文字填寫等要更清楚。

他並說，但是究竟怎麼填寫才會通過，還不太清楚，公會可能會找對岸往來業者協助，提供補件通過業者的範本作為參考，初步先做少量件數，等食藥署送件過去，獲得核准輸入後，再讓公會其餘業者依照同樣方式進行補件。

有關公會申請輸銷中國業者家數，他說，公會有108艘船實際上有出海作業，其中90多家有輸銷水產到中國，目前秋刀魚季已經結束，魷魚捕撈今年底開始出航，明年5、6月回來，估計有半年時間可以完成補件作業。

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行政院農業委員會9日召開「針對水產品輸中註冊暫停及因應措施說明」記者會時說明，共178家業者受到中國海關總署網站8日公告暫停輸入影響，主要品項為魷魚、秋刀魚、午仔魚及鰹魚。

查農委會官網，其中魷魚去年海關統計出口值新台幣36.86億元為最大宗。不過根據公會統計，去年魷魚產量15萬公噸，9萬公噸外銷，其中7萬公噸外銷中國；以去年出口值近61億元來說，當中有47億元都是銷往中國，此金額還包含經小三通輸銷中國的量，所以比海關統計的出口值高。（編輯：陳政偉）1111214