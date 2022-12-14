蛋價掀波 陳吉仲：台灣家庭消費支出遠比日本低

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農委會主委陳吉仲14日回應媒體詢問台灣蛋價比日本貴時說，要回歸到一個家庭的消費支出，台灣的消費支出譬如米、肉、蛋、蔬菜、水果等，遠比日本還低。（中央社檔案照片）

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（中央社記者范正祥台北14日電）農委會主委陳吉仲今天回應媒體詢問台灣蛋價比日本貴時說，要回歸到一個家庭的消費支出，這樣來比較會更具體。他指出，台灣的消費支出譬如米、肉、蛋、蔬菜、水果等，遠比日本還低。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會舉行聯席會議，審查中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案（112年度至113年度）水環境建設、綠能建設、城鄉建設、人才培育促進就業建設部分，包括陳吉仲在內多名首長列席，並備質詢。

媒體詢問陳吉仲，怎麼看台灣蛋價比日本貴。對此，陳吉仲指出，今年台灣的蛋價是比日本貴，去年則比日本便宜，真正關心的是家庭消費支出，台灣的消費支出，一個家庭消費，譬如米、肉、蛋、蔬菜、水果等，遠比日本還低。

對於大家關心台灣的蛋價，陳吉仲說，更重要的是針對雞蛋有幾個原則要確保，首先是要確保蛋農的收入合理，才會生產雞蛋。

陳吉仲表示，必須供應所有雞蛋給全國消費者，現在包括歐洲其他國家的雞蛋是被配售，因為禽流感非常嚴重。

陳吉仲說，農委會會窮盡一切的方法，像是釋放舊米取代部分玉米，還有包括所有雞蛋的調節等，讓消費者拿到的雞蛋價格是可以支應。

此外，立委今天持續關注蛋價。台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠於臉書發文，認為要根本性解決蛋價高漲問題，農委會就要積極協助改善雞場飼養模式，轉型為非開放式的養殖方式，降低氣候、疾病與疫情等因素干擾，提升蛋雞的產蛋率，以量制價。（編輯：蘇志宗）1111214