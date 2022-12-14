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北科大智慧健康產業研發中心 助高階醫材商品化

2022/12/14 18:04（12/14 18:21 更新）
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台北科技大學「智慧健康產業研發中心」14日開幕，目標是整合學術和市場需求，加速高階醫材商品化。（北科大提供）中央社記者陳至中傳真 111年12月14日
台北科技大學「智慧健康產業研發中心」14日開幕，目標是整合學術和市場需求，加速高階醫材商品化。（北科大提供）中央社記者陳至中傳真 111年12月14日
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（中央社記者陳至中台北14日電）台北科技大學「智慧健康產業研發中心」今天開幕，多名產官學人士與會。校方的目標是整合學術和市場需求，加速高階醫材商品化，推動台灣智慧健康產業的升級。

北科大今天發出新聞稿，上午的開幕活動，包括衛福部次長石崇良、台灣日本關係協會副秘書長林慶鴻、台灣微創醫療器材公司董事長梁晃千等人到場共同見證。

石崇良致詞時指出，智慧健康產業須考量物聯網、穿戴裝置等跨域結合，不只是服務流程，醫療器材也扮演關鍵角色。他期許北科大智慧健康產業研發中心成立後，加速研發人才培育，並協助整合產業鏈。

北科大副校長楊士萱表示，北科大近年和各研究單位合作，成功孵化多項高階醫材上市，包括用於科技減脂的「超音波治療儀」、多醣類抗沾黏產品、醫療用可吸收倒鉤縫線等技術，在醫材快速商品化流程及醫材認證等方面，擁有扎根多年的實務經驗。

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楊士萱表示，智慧健康產業研發中心將以「智慧醫療應用的手術方案開發」、「智慧醫療材料資料庫建立」、「智慧醫材商品化諮詢輔導」為3大發展主軸，搭起學術攜手醫療產業合作的橋梁，將優秀技術及產品推向國際。

林慶鴻表示，日本近年積極推動醫療產業的創新化和國際化，在醫材產業上推陳出新。台灣雖然較缺乏關鍵的尖端醫療技術，但具備很強的創新能力，雙方在醫療產業已有久遠的合作與互補關係，相信台日攜手，將能持續共創商機。（編輯：張雅淨）1111214

#北科大
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石崇良
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