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教育部獲國家永續發展獎 續推多元環境教育

2022/12/14 18:26
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（中央社記者陳至中台北14日電）教育部今天獲得行政院長蘇貞昌頒發「111年國家永續發展獎」，肯定過去30多年推動環境教育的努力。教育部表示，將持續以跨部會合作和國際交流，提供學校多樣化的環教資源。

行政院今天舉辦「111年國家永續發展獎頒獎典禮」，教育部獲得政府機關類獎項，由次長劉孟奇出席領獎。

教育部發出新聞稿，強調面對氣候危機和日趨複雜的環境議題，跨學科、跨領域多元學習已成為重要趨勢，教育是有效推動永續發展重要途徑，必須培養學生具備思辨、探究及解決問題能力，才能應對各種環境挑戰。

現在的環境教育，不再只是看影片、聽演講，為了抓住年輕人的目光，教育部近年發展議題融入教學示例、桌遊式教材、本位課程參考實例等，並結合科技輔助學習，開發認識樹木為主題的植樹數位遊戲，展現12年國教課綱的探究與實作精神。

雲林科技大學今天也獲頒「國家永續發展獎」的教育類獎項，校長楊能舒表示，能獲得國家級獎項，是對雲科大推動永續教育的肯定，將與學校員工共享榮耀。

111年度國家永續發展獎，全國134個機關團體報名，經初選、複選、決選3階段評選會議，共選出4大類別、52個得獎單位。（編輯：張芷瑄）1111214

#教育部
#國家永續發展獎
#蘇貞昌
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