嘉市肉品市場現代化設施自付逾2千萬元？農委會澄清

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嘉義市長黃敏惠稱「嘉義市肉品市場現代化設施，中央全額補助支票，最後還是要地方負擔2400萬元」，農委會14日澄清，已依法編列足額經費補助，還曾被要求減列補助，皆有公文往返為證。（農委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年12月14日

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）嘉義市長黃敏惠稱「嘉義市肉品市場現代化設施，中央全額補助支票，最後還是要地方負擔2400萬元」，農委會今天表示所言不實，已依法編列足額經費補助，還曾被要求減列補助。

農委會指出，本案原預計於12月完成工程招標，並辦理屠宰線及冷鏈設備更新工程，然而10月底設計書圖審查通過後，11月底工程上網招標作業未完成，嘉義市政府因自身執行力不足，12月6日行文農委會要求減列補助款8244萬7000元並繳回，有公文往返為證。

行政院農業委員會畜牧處今天發布新聞表示，民國111至113年嘉義市肉品市場設備整體更新計畫估所需總經費新台幣2.4億元，採分年分期執行。農委會111年5月4日核定111年「建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計畫」，111年補助嘉義市政府8642萬3000元。

後續112到113年，畜牧處表示，將依嘉義市政府分年分期的規劃進度陸續補提至2.16億元。另2400萬元，農委會將依年度針對如繫留場、拍賣系統、清潔消毒等設施工程陸續提供補助。（編輯：張芷瑄）1111214