英國巧克力學院國際競賽 屏東可可豆大放異彩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦14日專電）英國巧克力學院（Academy of Chocolate）公布2022年「金豆獎」國際競賽獲獎名單，來自台灣、使用屏東可可豆的業者大放異彩，多個參賽品項在不同類別囊括金、銀、銅獎。

出身台灣、定居英國多年的評審團成員林韋君接受中央社採訪時說，評審團及相關產業人士對台灣巧克力的製作工藝印象深刻；台灣巧克力在來自各國、數以百計的參賽作品中表現十分突出。

林韋君說，她很高興台灣業者樂於使用龍眼乾、茶等台灣特色原料，這有助提升台灣優質食品在西方的能見度和地位。無論是在可可豆種植，或是巧克力製作，台灣都勇於創新實驗，值得肯定。

根據學院發布的資料，在「從可可樹種植至製成黑巧克力塊」（Tree to Bar Plain, Dark）此一競賽類別，來自屏東並採用當地自產可可豆的業者「福灣巧克力」、「黑方巧克力」、「喜樂可可咖啡園」分別獲得4座、3座、1座銀獎肯定；「福灣」及「黑方」另獲7座及4座銅獎，「黑方」其中一個獲銅獎的品項是100%黑巧克力。

「福灣」在「從可可樹種植至製成牛奶巧克力塊」（Tree to Bar Milk）及「從可可樹種植至製成調味巧克力塊」（Tree to Bar Flavoured）這兩個項目分獲銀獎、金獎。獲金獎的調味巧克力使用台灣紅烏龍。

同樣在調味巧克力這一項，「福灣」和「黑方」另各囊括6座和1座銀獎，以及6座和2座銅獎。「喜樂可可咖啡園」也奪得1座銅獎。

台灣業者採用的創意調味原料包括東方美人茶、紅玉紅茶、鐵觀音烏龍、玫瑰花、玉蘭花、野薑花、月桃葉、玉荷包荔枝、馬告（山胡椒）等。

不僅業者，台灣也有大學院校參賽獲獎：新北市景文科技大學以及屏東美和科技大學在「從選豆至製成黑巧克力塊、可可含量低於90%」（Dark Bean to Bar, under 90%）一項各獲一座銅獎。

來自台北的「燺藝可可」工作室則在「從選豆至製成風味黑巧克力塊」（Dark Bean to Bar Seasoned）項目，以源自菲律賓達沃（Davao）的可可豆製成的煙燻龍眼乾椰糖風味70%巧克力贏得銅獎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

英國巧克力學院創立於2005年，宗旨為推廣精品巧克力、提升大眾品鑑能力，以及促進可可豆來源與巧克力製作過程符合環保、社會公平等原則。學院自2005年起舉辦國際競賽，評審團成員涵蓋巧克力商、記者、美食評論家等，評審活動在倫敦舉行。

競賽評分項目包含外觀、香氣，以及味道縱深、餘味、層次豐富度等。每一個參賽品項都必須可見於零售市場，並經過至少7名評審團成員評鑑計分。（編輯：黃自強）1111214