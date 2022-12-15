改善交通安全 交通部目標每年違規數降5%

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（中央社記者余曉涵台北15日電）為改善台灣交通問題，交通部次長陳彥伯今天表示，以每年可將違規數下降5%為目標，希望115年交通事故死亡人數可降到2413人來努力。

立法院交通委員會今天繼續審查112年度中央政府總預算案關於交通部公路總局及所屬單位、非營業部分關於交通部主管交通作業基金國道公路建設管理基金分預算。

包含美國有線電視新聞網（CNN）等國際媒體報導台灣交通安全亂象，險象環生的道路交通令人卻步，讓台灣交通安全問題再度浮上檯面。

民進黨立委李昆澤、劉世芳及陳素月等人今天提案凍結10%的公路總局公路及監理業務管理預算，要求公路總局在1個月內就如何改善交通秩序，減少相關違規行為（應提出量化指標）。

根據提案內容，公路總局編列新台幣63億7631萬5000元，預計成果為促進交通秩序等，但根據公路總局112年度罰金預算為47億9514萬4000元，較111年度增加14億241萬4000元，顯示對改善毫無信心。

李昆澤指出，交通部一定要訂定量化指標，對於降低違規、車禍件數、傷亡人數等都要有明確目標，否則報告一直寫，卻沒有任何改善。

李昆澤認為，數位化時代，應該針對車禍類型、車流狀況等都要有明確的大數據資料庫，建立模型，找出危險因子跟樣態。

交通部公路總局長陳文瑞回應，112年度的罰金預算增加不是因應交通違規罰鍰，而是因應日前的強制險修法，過去只有攔檢才會查核車主是否有投保強制險，但為了要提高投保率，因此修法後只要有交通違規就會查驗是否有投保強制險，若無就會直接開罰。

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交通部次長陳彥伯表示，行政院及交通部等單位都有對於交通違規行為下降都有目標，最新的標準是希望每年可以下降5%，近期目標則是希望115年交通死亡人數降為2413人。

另外，李昆澤等人也針對同筆預算提出公路總局應針對電動大客車研議要求申請相關補助者應提出安全規劃計畫；民進黨立委林俊憲等人提出推動公眾運輸電動大客車執行率應提出改善報告等提案，最後經過討論決議刪減1000萬元，凍結10%，交通部提出書面報告後始得動支。（編輯：陳政偉）1111215