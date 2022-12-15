屏東熱帶農業博覽會 兔兔及P助將現身彩繪稻田

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2023屏東熱帶農業博覽會1月14日將開幕，最吸睛的巨型彩繪稻田特別攜手「卡娜赫拉的小動物」，讓「兔兔」及「P助」在田中登場，屏東縣長潘孟安（前左4）及下屆縣長當選人周春米（前右3）15日與民眾一同種下秧苗。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月15日

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）2023年屏東熱帶農業博覽會將在1月14日開幕，其中最吸睛的巨型彩繪稻田，與擁千萬粉絲卡娜赫拉的小動物合作，「兔兔」及「P助」將現身彩繪稻田；縣長潘孟安今天種下稻苗，為熱博活動暖身。

明年1月14日即將開幕的2023年屏東熱帶農業博覽會，巨型彩繪稻田搭配生肖兔年主題，與卡娜赫拉的小動物合作，「兔兔」及「P助」將在彩稻田中登場，屏東縣長潘孟安、屏東縣長當選人周春米今天下午與民眾共同種下稻苗，一起見證屏東農民的軟實力。

潘孟安會中表示，屏東熱帶農業博覽會年年都讓大家印象深刻，尤其每年彩繪稻田，總吸引百萬觀光人潮，感謝三貝多股份有限公司授權，讓最可愛的卡娜赫拉與小動物們成為明年主角，搭配迎春花海、瓜果長廊、地景藝術等各特色主題區，呈現多元豐富觀光產業特色。

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潘孟安指出，明年屏東熱帶農業博覽會活動長達46天，配合產業園區開發工程需要，場域將較往年稍微縮小，內容更加精緻充實，除了彩繪稻田外，園區內從亞熱帶到溫帶的植物、農業、水果都有，從中發現農民的生命力及創造力。

縣府農業處表示，巨型彩繪稻田由稻米神農獎得主林清源所率領的團隊進行3D轉圖，讓傳統農業結合現代科技，共同締造大型地景藝術。（編輯：陳仁華）1111215