行動自然人憑證APP增靠卡註冊功能 免用讀卡機

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內政部16日表示，行動自然人憑證APP應用再升級，推出NFC註冊功能。（圖取自內政部網頁moi.gov.tw）

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（中央社記者賴于榛台北16日電）內政部今天表示，行動自然人憑證APP應用再升級，推出NFC註冊功能，民眾只要將自然人憑證實體IC卡，放置於開啟APP的裝置上，就能靠卡感應進行首次註冊及後續使用。

內政部發布新聞稿指出，行動自然人憑證自今年2月推出以來，已超過10萬人註冊，目前行動自然人憑證系統已完成與報稅系統、台北市政府行動憑證平台及個人化資料自主運用（MyData）平台等126個系統介接，可免插卡線上申辦戶籍謄本、數位新冠病毒健康證明等多項服務。

這次新增NFC註冊功能，內政部說，這是利用行動裝置內近距離無限通訊技術（Near Field Communication，NFC），民眾只要將自然人憑證實體IC卡，放置於開啟APP的裝置上，就能靠卡感應進行首次註冊，並修改實體IC卡的PIN碼及讀取憑證資料，無需使用讀卡機。

內政部也提醒，上述功能，僅限制民國106年8月後發行、卡號為TP07開頭的自然人憑證雙介面IC卡，未來將持續精進APP應用功能，以更便捷方式，讓民眾透過行動裝置，登入各項線上服務。（編輯：翟思嘉）1111216