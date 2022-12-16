花蓮縣府春節返鄉專車 12/28中午開放訂票

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮縣政府與台鐵合作推出春節返鄉專車，台北、花蓮往返各2班列車，將於28日中午12時開放網路訂票，全票新台幣200元，採實名制搭乘。

花蓮縣府民政處今天公布春節返鄉專車購票須知，將於28日中午12時至29日下午4時於花蓮縣政府全球資訊服務網－112年春節返鄉專車訂票連結系統開放訂票，額滿即改為候補登記。

春節返鄉專車提供台北、花蓮往返直達車各2班次，台北往花蓮發車時間為民國112年1月19日晚間7時及1月20日上午9時30分；花蓮往台北發車時間為1月28日下午5時7分及29日下午2時52分。

花蓮縣府民政處指出，返鄉專車為EMU3000型城際列車，每列538個座位，包含6張愛心票（領有身心障礙手冊者），設籍花蓮者（或身分證U開頭）及配偶、直系血親及配偶，非縣民但於花蓮工作者及配偶等，都可憑身分證、戶口名簿、工作證明文件等購票。

花蓮縣府民政處指出，返鄉專車採實名制，限本人搭乘，禁止轉售或轉讓，乘車時需攜帶證明文件才可上車，全票200元。

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花蓮幅員狹長，為方便民眾搭乘返鄉專車，花蓮縣府安排縣內區間接駁車，民眾可持專車乘車證於指定時間免費轉乘區間車，停靠站包括壽豐、鳳林、光復、瑞穗及玉里等站，詳細乘車時間可至民政處網站查詢。

花蓮縣府民政處提醒，返鄉專車取票地點為台北車站、花蓮縣府民政處，提醒民眾若完成訂票，務必於公告時間內完成取票，若逾期未領票，將由候補名額遞補。（編輯：黃世雅）1111216