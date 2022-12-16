農友種苗印度新大樓落成 整合業務深耕市場

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（中央社記者林行健新德里16日專電）農友種苗印度分公司新大樓最近落成，整合了行政銷售、精選、品管、包裝、倉庫出貨等業務，提升種子處理速度及接單到出貨作業的流暢度，進一步滿足客戶對高品質種子的需求。

農友種苗公司新大樓位於西部大城普恩（Pune），中華民國駐印度代表處經濟組長陳郁淇、農友種苗董事卓聖崇、總經理宋雲宏、印度分公司總經理王昭傑、台北世界貿易中心駐孟買辦事處主任許伯禕等來賓昨天出席落成典禮。

陳郁淇致詞時表示，代表處樂見農友在印度深耕23年並擴大投資規模，強調台印雙方合作動能不因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而衰退，不僅在眾所皆知的製造業，在農業上合作亦趨緊密。

她分享台灣農業科技及政府透過「5+2產業創新計畫」協助台灣農業轉型的經驗，並期盼在印度總理莫迪（Narendra Modi）致力於確保印度糧食安全的目標下，未來台灣科技能結合印度農業優勢，共創雙贏。

宋雲宏為農友全體員工致力於幫助農民改善生計感到驕傲，也期許大家未來繼續為農業貢獻。

王昭傑說，印度人口明年即將超越中國，成為全球人口最多的國家，種子是農業生產的源頭，負有重任，農友印度分公司將致力於提供優良品種及種子，以協助保障印度的糧食安全。

農友種苗印度分公司於1999年在普恩成立辦公室，現有員工150人，賣給印度農民的產品主要是短期蔬菜、水果之一代交配種子，如木瓜、西瓜、洋香瓜、番茄、甜椒、辣椒、胡瓜及花椰菜等，並輔導栽培技術。

農友在全印度目前有10個辦事處，暢銷品種紅妃木瓜在印度市場占有率高達9成，Kundan品種洋香瓜也有3成市場，大小西瓜的類型品種則約有2成，並積極試作及推廣其他蔬菜種類。

除了大樓落成典禮，農友也舉辦一場田間觀摩會，包括大宗作物如辣椒、秋葵、甜玉米、胡瓜、大番茄、甜椒、小西瓜，以及各種不同皮色和黃肉的大西瓜，為印度農民及消費者提供多樣選擇。

觀摩會上展出網室栽培高品質甜瓜，來賓試吃後都很滿意，而隨著栽培密度提高，印度部分地區番木瓜面臨病毒壓力，農友品種不但植株沒有病徵且結實纍纍，顯示具有極高耐病潛力。（編輯：郭中翰）1111216

農友種苗印度分公司15日為座落於西部大城普恩（Pune）的新廈舉行落成典禮，中華民國駐印度代表處經濟組長陳郁淇（左3）、台北世界貿易中心孟買辦事處主任許伯禕（右3）到場致賀。（農友種苗印度分公司提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年12月16日