鋒面通過擴散條件佳 全台空氣品質多為良好
2022/12/17 11:53
（中央社記者楊淑閔台北17日電）環保署表示，今天鋒面通過及寒流南下，環境風場為偏北風，雲嘉南以北迎風，擴散條件佳，預測全台空氣品質擴散影響區多是良好等級，僅北部空品區為普通等級。
環保署指出，依據監測資料及中央氣象局今天上午10時氣象資料顯示，鋒面通過及寒流南下，環境風場為偏北風，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳；高屏位於下風處，污染物稍易累積；中部至雲嘉南沿海零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。
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環保署預測，今天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為良好等級；北部空品區為普通等級。
至於18、19日，環保署指出，18日寒流影響下，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為普通等級。19日寒流逐漸減弱，預測竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為普通等級。（編輯：陳政偉）1111217
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