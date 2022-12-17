爭取國際郵輪復航台灣 港務公司祭優惠吸客

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（中央社記者余曉涵台北17日電）為了爭取國際郵輪在疫後復航台灣，港務公司今天宣布，2023年全年國際郵輪靠泊台灣任一港口，都可獲得碼頭碇泊費全免及旅客服務費至少7折等優惠措施。

邊境解封之後，遲遲未有國際郵輪復航台灣港口，為了爭取各大國際郵輪復航台灣，台灣港務公司今天發布新聞稿宣布，推出史上最優惠國際客船優惠措施，2023年全年國際郵輪靠泊台灣任一港口，都可獲得碼頭碇泊費全免及旅客服務費至少7折的優惠，停靠超過目標航次成為港口忠誠客戶，更可加碼享有旅客服務費全免的優惠。

港務公司說，除推出國際客船優惠措施，提供郵輪航商史無前例的優惠外，更主動出擊訪商，兵分多路分別前往歐洲、日本及新加坡、馬來西亞，直接向郵輪航商總部說明2023年度港口優惠方案，希望儘早恢復疫情前台灣郵輪榮景。

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除此之外，港務公司表示，基隆港東岸旅運中心及西岸旅運中心分別在110年及111年間完成整修，全面擴大通關空間並增設人工與自動查驗櫃檯及X光機，未來將以全新的面貌且更有效率的服務迎接郵輪旅客，預計明年3月7日將迎接3郵輪同時靠港，包含精鑽郵輪探索號、荷美郵輪威士特丹及麗晶七海郵輪七海探索者。

高雄港旅運中心將在明年3月6日首次迎接雙郵輪到港，包含麗晶七海郵輪七海探索者號及荷美郵輪威士特丹號，其中荷美郵輪威士特丹及麗晶七海郵輪七海探索者都是同一航程連續靠泊台灣兩個港口，也顯現台灣港群地理區位利於郵輪公司一程多靠的優勢。（編輯：陳政偉）1111217