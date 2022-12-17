潮州鐵道園區開幕 大物車、百年貨車軸見發展軌跡

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潮州鐵道園區入園意象有鎮區之寶全台唯一的50D大物車，過去大物車專門用來運送大型貨物，隨著時代變遷，大物車日漸無使用需求，目前全台僅剩1輛，就展示在園區內。中央社記者李卉婷攝 111年12月17日

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）籌劃3年的潮州鐵道園區今天開幕，將潮州機廠導入鐵道文化元素，展示50D大物車作為園區意象，還有百年貨車軸，展現鐵路發展軌跡，也打造全台唯一鐵路維修觀光機廠。

潮州鐵道園區今天開幕，屏東縣長潘孟安、屏東縣長當選人周春米、立委莊瑞雄、台鐵局長杜微均出席。園區內除原有維修車輛功能外，兼具觀光設計、展示鐵道文物，並結合觀光遊憩，打造潮州旅遊新景點，促進地區發展、帶動繁榮。

潘孟安會中指出，鐵道文化伴隨台灣經濟發展，不只是載具而已，更是銜接人與人間、城市與城市間的交流運具，園區成立後讓百年來的台鐵車牌、通具、場域及車廂一一展示，呈現在世界的鐵道迷眼前。

杜微表示，潮州鐵道園區有3大特點，包含不單只是鐵道文化，結合台鐵車輛維修，有機會可近距離看到鐵路維修情況；遷建潮州機廠後仍維持貨車維修量能；園區結合生態特色，打造觀光新遊憩景點。

台鐵表示，入園意象有鎮區之寶全台唯一的50D大物車，過去專門用來運送大型貨物，隨著時代變遷，大物車日漸無使用需求，目前全台僅剩1輛，就展示在潮州鐵道園區，另展示有14輛具歷史氣息文物車輛，透過鐵道車輛展現鐵路的發展軌跡。

另外，展館核心展示昭和年代前的貨車車軸、昭和14年輪幅式車輪、車軸超音波探傷機等具歷史意義文物。（編輯：謝雅竹）1111217