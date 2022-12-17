曾文水庫蓄水跌破3成 496天單日降雨未達80毫米

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（中央社記者張榮祥台南17日電）全台最大水庫曾文水庫蓄水率跌破3成，台南水情轉減壓供水黃燈；南水局統計，曾文水庫集水區已496天單日降雨量未達80毫米，曾文和烏山頭兩水庫總蓄水量半世紀來倒數第8名。

鋒面影響，台南昨晚開始飄雨，今天上午雨勢稍微增強，中央氣象局南區氣象中心觀測，台南上午時雨量以大內區11毫米最高，其他行政區也多降雨，但雨勢不大。

水利署南區水資源局下午2時最新資料顯示，曾文水庫集水區今天累積雨量10.8毫米，烏山頭水庫2.4毫米，南化水庫4.3毫米。南水局人員表示，曾文水庫集水區480平方公里中，上午累積雨量以嘉義阿里山站41毫米居冠，曾文水庫站僅6毫米。

南水局統計，去年8月7日起連續496天，曾文水庫集水區單日降雨量未達80毫米，民國62年曾文水庫開始營運近半世紀來，今年底曾文和烏山頭兩水庫總蓄水量排名倒數第8名。

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國家中山科學研究院昨天中午12時40分已在曾文水庫集水區進行高空焰彈增雨作業，南水局也接續於同日下午5時在曾文水庫大壩進行地面人工增雨作業，雙管齊下，盼為曾文水庫挹注水量。

截至下午2時，曾文水庫有效蓄水量1億4046萬公噸，蓄水率27.56%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量5644萬公噸，蓄水率71.34%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量7371萬公噸，蓄水率82.5%；白河水庫有效蓄水量314萬公噸，蓄水率24.02%。（編輯：謝雅竹）1111217