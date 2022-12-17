更多編輯台推薦新聞：
只生母雞、70億隻公雞免死 以色列新基因技術盼顧動物權
科技

只生母雞、70億隻公雞免死 以色列新基因技術盼顧動物權

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎
生活

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看
產經

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

曾文水庫蓄水跌破3成 496天單日降雨未達80毫米

2022/12/17 14:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南17日電）全台最大水庫曾文水庫蓄水率跌破3成，台南水情轉減壓供水黃燈；南水局統計，曾文水庫集水區已496天單日降雨量未達80毫米，曾文和烏山頭兩水庫總蓄水量半世紀來倒數第8名。

鋒面影響，台南昨晚開始飄雨，今天上午雨勢稍微增強，中央氣象局南區氣象中心觀測，台南上午時雨量以大內區11毫米最高，其他行政區也多降雨，但雨勢不大。

水利署南區水資源局下午2時最新資料顯示，曾文水庫集水區今天累積雨量10.8毫米，烏山頭水庫2.4毫米，南化水庫4.3毫米。南水局人員表示，曾文水庫集水區480平方公里中，上午累積雨量以嘉義阿里山站41毫米居冠，曾文水庫站僅6毫米。

南水局統計，去年8月7日起連續496天，曾文水庫集水區單日降雨量未達80毫米，民國62年曾文水庫開始營運近半世紀來，今年底曾文和烏山頭兩水庫總蓄水量排名倒數第8名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國家中山科學研究院昨天中午12時40分已在曾文水庫集水區進行高空焰彈增雨作業，南水局也接續於同日下午5時在曾文水庫大壩進行地面人工增雨作業，雙管齊下，盼為曾文水庫挹注水量。

截至下午2時，曾文水庫有效蓄水量1億4046萬公噸，蓄水率27.56%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量5644萬公噸，蓄水率71.34%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量7371萬公噸，蓄水率82.5%；白河水庫有效蓄水量314萬公噸，蓄水率24.02%。（編輯：謝雅竹）1111217

#曾文水庫
#南水局
#曾文水庫站
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族