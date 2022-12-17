不敵耆老凋零 金門村史作者與時間賽跑

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（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門縣文化局今天辦理111年出版品成果分享會，林怡種等作者表示，村史主要靠訪談耆老完成，隨老人家日益凋零，書寫村史等於和時間賽跑，呼籲有志書寫村史者要加快腳步。

出版品成果發表會在金門縣文化局大廳舉行，文化局長許績鑫致詞表示，這次共發表22本著作，其中6本金門村史、15本獎助個人出版，以及1本口述歷史，成果豐碩。

金門共有166個自然村，文化局自2015年推動「大家寫村史」計畫，但到目前書寫過的村莊只有43個。其中，公職退休的林怡種出版過「營山風情」、 「莊厝演義」，這次再發表「宰相的故鄉─后壟」，前後共推出3部村史。

林怡種在分享會表示，村莊耆老年齡都80、90多歲，有部分還處於失智狀態，所次每次撰寫村史都在與老人家賽跑，而且「跑輸他們」。他說，撰寫下莊村史時，耆老陳昆南等不及書出版即辭世；后壟村史裡的重要人物林再註，也在新書問市前4個月往生，令人不勝唏噓。因此，林怡種呼籲打算撰寫村史者要加快腳步。

王振漢和歐陽文章、歐陽金垵共同完成歐厝村史「首閩開科˙忠孝傳家」；王振漢代表分享時，也鼓勵村史同好者要加快腳步，為金門村莊留下更多歷史。

「山外村史─山外的黃金歲月」也是由3名作者共同執筆，分別是退休老師陳自強和退役軍官陳金魁和陳忠俊。陳自強代表致詞說，書中9成是靠訪談65歲以上長者，才得以完成，所以這本村史作者應該是山外的長者。而全書耗時10多年，與金門大橋從起建到完工時間差不多。

文化局表示，目前出版的43本村史中，除了林怡種出版3本，媒體人出身的陳永富也寫了3本，分別是這次發表的「錦浦榮光‧西浦頭村史」，以及之前的「孚佑東洲‧車鼓響」和「亙古通今榜林村史」。（編輯：孫承武）1111217