台中10多歲少年接種BNT出現心肌炎 獲2萬救濟金

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）衛福部預防接種受害救濟審議小組公告最新核定案件，台中市1名10多歲青少年接種BNT疫苗後，出現胸悶痛等症狀，經診斷為心肌心包膜炎，核予新台幣2萬元救濟金。

根據最新公布衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）第192次會議紀錄，共審議89案，10案核予救濟，其中2案接種BNT疫苗，各核予新台幣2萬元、10萬元；6案接種AZ疫苗，核予1萬元至30萬元不等；2案接種莫德納疫苗，分別核予14萬元、30萬元。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪表示，最年輕獲救濟個案，是1名台中市10多歲青少年。

根據會議紀錄，個案接種疫苗後4日出現胸悶痛及噁心情形，經診斷為心肌心包膜炎，其症狀與接種BNT疫苗相關，依規定核予救濟金2萬元。

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這次救濟金額最高為30萬元、共2案。其中1名個案為桃園市30多歲女性，接種疫苗後出現症狀，病程及相關檢驗結果符合血栓併血小板低下症候群的臨床表現，研判其症狀與接種AZ疫苗相關，依規定核予救濟金。

另外1名個案則是花蓮縣80多歲女性，接種疫苗後6日就醫，檢查結果顯示為急性心肌炎併心衰竭，但因屬高齡族群，並非接種疫苗後好發急性心肌炎年齡層，且本身有高血壓、糖尿病及腦中風等疾病史，VICP審議結果為「無法確定與接種莫德納疫苗關聯性」，依規定核予救濟金30萬元。（編輯：陳政偉）1111217