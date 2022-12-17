「OPEN將」趕下班？氣球遭強風吹飛主辦單位協尋

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連日晴朗的高雄地區17日下起大雨，下午雨勢暫緩，在夢時代舉辦的「OPEN！大氣球遊行」也順利上路，主角「OPEN小將」大氣球也亮相，不過傍晚時分「OPEN小將」卻遭強風吹走，目前還在找尋中。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月17日

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）「OPEN！大氣球遊行」今天在高雄夢時代舉行，主角OPEN將卻在傍晚遭強風吹飛。民眾在臉書發影片，只見氣球一路上飛，有網友搞笑留言「下班了」。主辦單位目前還在尋找氣球下落。

連日晴天的高雄今天下起大雨，到下午暫時止住雨勢，在夢時代舉辦的「OPEN！大氣球遊行」順利上路。現場有OPEN家族、Hello Kitty、史努比、美樂蒂、卡娜赫拉的小動物等17顆大氣球，與遊行團隊接力現身時代大道，高雄市秘書長郭添貴也率領市府團隊與民眾同歡。

不過，作為主角現身的「OPEN將」大氣球卻在傍晚時分遭強風吹走。有網友在臉書發布影片，只見OPEN將一路往上飛，甚至飛過夢時代建築。有網友搞笑留言「再見了喔噴將」、「完美的跳耀旋轉後空翻，卡哇伊餒」、「下班了再見」、「它自由了」等語。

主辦單位告訴中央社記者，當時遊行已經結束，約在5時40分多，主舞台正在表演時，突然有一陣強風扯斷繩索，現場無人員受傷。第一時間已通報市府和警局，並加派人力協尋，被吹走的是氦氣氣球，是安全的，但因東北季風強勁，目前還在找尋氣球下落。（編輯：郭諭儒）1111217