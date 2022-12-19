立委憂疫後觀光業缺工 難吸引國際觀光客來台

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）立法院交通委員會今天審查112年度交通部觀光局預算，朝野立委擔心，疫後觀光業面臨缺工嚴重，難吸引國際觀光客來台。

朝野立委關切觀光產業缺工，民進黨立委林俊憲說，觀光旅館缺工問題非常嚴重，為何很多部會有移工需求都獲准，交通部提出觀光旅館引進移工就無法通過，應該要想辦法爭取。

國民黨立委魯明哲說，政府要發展台灣為觀光大國，如果遊覽車沒人開，觀光旅館缺房務人力，這非觀光局能力所及，交通部及行政院都要想辦法。

觀光局長張錫聰說，旅行業的缺工年底前可補足，旅宿業較麻煩，房務人力部分，10月時勞動部有協助媒合，至12月中，只成功2１6人，但旅宿需求有1100多人。

張錫聰也說，勞動部認定旅館業是服務業，餐飲及百貨也都是服務業，基本政策沒有要開放服務業引進移工，觀光局已提議，針對嚴重缺工並符合一定條件的觀光業，應適度引進移工，但前提是已在台招募並提高薪資，若仍無人應聘可引進移工，觀光局會將近3個月觀察報告送勞動部評估。

民進黨立委李昆澤說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，2019年來台的國外客旅1186萬人次，疫情發生以來，2022至10月42萬人次，觀光局估計到年底可達70萬人次，現在世界各國的觀光都在復甦，台灣慢了點。

李昆澤認為，觀光局只有3大處理原則，主要是旅展文宣、邀訪國外旅遊業者踩線及獎勵送客原則，卻看不到整體產業策略，不足以吸引國際旅客在疫情趨緩後來台旅遊意願。

國民黨立委洪孟楷說，過去都講疫情時期，觀光、旅宿及餐飲業是海嘯第一排，現在到後疫情時代，明年觀光業如何扮火車頭角色，希望能把錢花在刀口上。

朝野立委都提議，凍結觀光局112年度「觀光國際事務」預算新台幣6879萬元的10％，要求觀光局3個月內提出詳細書面疫後觀光策略報告。（編輯：陳清芳）1111219