捍衛午仔魚產銷 農委會、屏縣府祭行銷獎勵

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）午仔魚暫停輸中國，最大產地屏東縣占全國8成。屏東縣今天與農委會聯手，包括加強內銷、開發國外市場，以及輔導漁民朝加工方式轉型，以符合國內小家庭市場及國外飲食習慣

中國海關總署自12月8日起暫停台灣午仔魚輸中，屏東為全台最大產區。屏東縣長潘孟安、即將上任的新任屏東縣長周春米今天與農委會主委陳吉仲出席午仔魚行銷獎勵措施說明記者會，近期啟動午仔魚獎勵措施。

潘孟安表示，今年6月中國對石斑魚祭出禁令後，縣府即預期中國會有跟先前以人為貿易障礙禁止鳳梨、石斑魚進口一樣惡行，為避免「雞蛋放在同一個籃子」風險，研擬相關因應措施，且不依賴單一市場，不僅加強內銷外，更積極開發國外市場及冷凍水產加工品，並持續輔導漁民朝向加工方式轉型，以符合國內小家庭市場及國外飲食習慣。

潘孟安說，為確保午仔魚漁民收益不受影響，與農委會聯手，包含媒合國內賣場通路增加販售、強化外縣市行銷活動、啟動網路平台行銷，增加多元型態通路，包含加強電商通路、電視購物及實體超市，推出年節禮盒，提升國內流通廣度；餐飲業部分，給予採購午仔魚餐廳或日式燒烤店等餐飲業者獎勵，刺激國內市場需求。

立委周春米表示，面對這次暫停輸入中國，相信危機就是轉機，除農委會及縣府的獎勵措施會全面啟動外，也分享午仔魚是營養價值非常高及方便料理食材，面對多元行銷通路及促銷活動外，更是年節前購禮首選。

陳吉仲表示，午仔魚近3年平均年產量約1.2萬公噸，主要上市規格為6至8兩，國內以供應家庭生鮮、日料燒烤店為主。近年國內市場多元促銷成果頗豐，這次受暫停輸中影響午仔魚，將採擴大國內行銷、拓展外銷、獎勵批發市場流通、加工凍儲產銷調節措施，確保漁民收益不受影響。

依屏東縣海洋及漁業事務管理所統計，屏東縣午仔魚養殖面積約399公頃，佔全國8成、年產量約1萬804公噸、年產值約新台幣16.3億元。目前內外銷比約3比7，外銷主要地區為中國及香港。

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農委會投入拓展外銷方面努力，包括獎勵及協助業者開發亞洲、美洲及東南亞等潛力市場，輔導業者與當地百貨、超市、餐飲等通路合作辦理拓銷活動，宣傳漁產品；批發市場部分，為增加銷售並穩定魚價，針對市場經營者及承銷人，若午仔魚112年1到6月交易量較前年度增加10%以上，或平均交易價格提高5%以上，將給予承銷人及魚市場3至50萬獎勵金。

最後，對加工凍儲比照石斑魚提供最高100萬元獎勵，鼓勵業者開發午仔魚不同型態產品，如調理包、一夜干等，讓更多午仔魚產品進入市場，消費者食用、採購更方便。透過中央與地方攜手合作，共同開發各式通路推廣午仔魚，降低漁民衝擊。（編輯：孫承武）1111219