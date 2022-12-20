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高雄跨年跨2次 跨年煙火12/24在港灣先試放

2022/12/20 17:17
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄跨年將於12月31日及明年元旦連續2天舉辦演唱會和施放煙火，其中跨年煙火將在24日晚間8時30分先行試放，地點在高雄港第4、5船渠水域，預估將掀起一波搶看熱潮。

高市府12月31日將在夢時代舉辦跨年演唱會及施放跨年煙火，高雄流行音樂中心並將接力在明年1月1日晚上8時至12時於海風廣場舉辦「高流幸福式」跨年演唱會及施放煙火，史無前例跨年跨2次。

因應煙火施放，高雄港務公司近期公布相關水域管制措施指出，2023年1月1日0時至0時5分，將在第4、5船渠水域範圍施放，從12月31日晚上10時至明年元旦凌晨1時於第4、5船渠禁止各類船舶航行，27號至30號碼頭船席淨空。

此外，跨年煙火也將於12月24日晚上8時30分至8時35分先行試放，並於晚上6時至10時第4、5船渠禁止各類船舶航行，27號至30號碼頭船席淨空。

接著明年元旦，高雄流行音樂中心接續舉辦「高流幸福式」跨年演唱會，並於演唱會後1月2日0時至0時5分施放煙火，地點在1至2號煙火船（一港口航道及一港口迴船池）。

因應元旦煙火施放，1日晚上11時至2日凌晨1時，一港口主航道及支航道管制區範圍，除旗鼓航線渡輪外，禁止各類船舶航行，屆時也會以倒數方式，迎接元旦煙火施放。（編輯：陳仁華）1111220

#高雄
#高雄流行音樂中心
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