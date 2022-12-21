脂肪、膽固醇比雞蛋低 鵪鶉蛋連鎖超市買得到

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）夜市烤鳥蛋、佛跳牆、火鍋料會用到鵪鶉蛋，農委會今天表示，鵪鶉蛋富含蛋白質、維生素、卵磷脂等，且脂肪、膽固醇含量較雞蛋低，已導入學校午餐食材，超市也買得到。

因應鵪鶉蛋產業已於今年1月1日納入畜牧法指定家禽，行政院農業委員會畜牧處今天發布新聞指出，所謂的烤鳥蛋，其實就是鵪鶉蛋，全台飼養鵪鶉計59場，在養量約220萬隻，產地集中在彰化縣、嘉義縣。

畜牧處副處長江文全接受中央社電話訪問時說，鵪鶉蛋多為水煮加工使用，過年必吃的佛跳牆、火鍋食材也常出現，口感有彈性，過去產地多銷售給餐飲、食材業者使用，現在到連鎖超市也可以買得到，通常每包約20顆，產地價每台斤新台幣66元、每顆約1.1元。

他也說，國內飼養上常用品種為日本鵪鶉，以產蛋為主，體長約17公分，鵪鶉蛋每顆約重10公克，富含蛋白質、維生素、卵磷脂等，且脂肪、膽固醇含量較雞蛋低，對兒童營養補給有良好輔助效果，所以109年建置國產鵪鶉蛋溯源制度，並配合3章1Q政策，將鵪鶉蛋導入學校午餐的國產可溯源食材中。

由於雞蛋仍是主要消費蛋品，近期寒流一波接一波，產蛋率會不會受影響。他說，目前雞蛋日產量12.2萬箱（每箱200顆），並持續觀察產量中；又農委會研議改善蛋雞產業的4年期計畫，預計農曆春節前提送行政院，總預算約34億元，盼藉此革新設備，特別是攸關產業環境升級的雞糞處理，必須要落實徹底。

畜牧處補充，全台年產鵪鶉蛋6000公噸，其中出口占850公噸，外銷日本、澳洲、美、加及新加坡等國，但也面對越南、中國競爭，整體來說，此產業具一定產業基礎，整體產值已有6億元。

3章1Q是指台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產標章、以及台灣農產品生產追溯QR Code。（編輯：陳清芳）1111221