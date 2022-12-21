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嘉縣遭棄養獼猴緊抱小狗當崽猴 居民憂幼犬安危通報

2022/12/21 16:12（12/21 16:48 更新）
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嘉義縣東石鄉居民發現一隻獼猴抱著一隻小黑狗，居民因擔心小狗安危，20日向家畜所通報救援。（成峻提供）中央社記者黃國芳傳真 111年12月21日
嘉義縣東石鄉居民發現一隻獼猴抱著一隻小黑狗，居民因擔心小狗安危，20日向家畜所通報救援。（成峻提供）中央社記者黃國芳傳真 111年12月21日
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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉義縣東石鄉1隻被棄養獼猴疑將小黑狗當幼猴緊抱不放，有民眾擔心小狗安危通報縣府，家畜所人員今天想辦法捕捉，若順利抓到，獼猴將野放山林，小狗則安置適當處所。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如告訴中央社記者，1隻台灣公獼猴疑因遭飼主棄養，1年多來都出沒在東石鄉東石大橋附近，近來有居民發現獼猴抱著1隻小黑狗，獼猴不管在樹上或地上都緊抱著小狗，居民因擔心小狗安危，昨天向家畜所通報救援。

東石鄉民成峻昨天拍到公獼猴將小狗抱緊緊的畫面，他今天表示，根據長期觀察這隻獼猴狀況的鄉親了解，獼猴可能把小狗當作自己的小獼猴在照顧，不僅會餵食小黑狗水果等食物，還會幫小狗洗澡。

林珮如指出，獼猴及小黑狗都是被民眾棄養，靠海的東石鄉畢竟不是獼猴適當的生活環境，獼猴應回歸山林，家畜所人員今天前往東石鄉準備捕抓，但獼猴動作靈敏，要順利捕抓確實有難度，正想辦法利用麻醉劑或誘捕方式捕捉。（編輯：陳仁華）1111221

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