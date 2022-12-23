信誼助慢飛天使 耶誕禮盒捐高雄18處早療據點

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信誼基金會在耶誕節前夕，為高雄市18處兒童早期療育據點孩童設計禮盒，教師們化身聖誕老公公，與孩子們一同拆封。（信誼基金會提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年12月23日

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（中央社記者陳至中台北23日電）長期關注幼兒教育的信誼基金會，在耶誕節前夕，為高雄市18處兒童早期療癒據點的645名孩童，設計「Good start好好開始-聖誕禮物盒」，期盼透過親子共讀、共玩，讓孩子感受節慶的溫暖。

信誼基金會今天發出新聞稿，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情衝擊正在快速成長的嬰幼兒，可能因外界刺激不足，影響應有的發展。

信誼在今年7月精選100種圖書和玩具，捐贈給高雄18處兒童早期療育據點，耶誕節前夕又再製作禮物盒，為0到3歲、4到7歲孩子挑選互動性高又具節慶氛圍的圖書和遊戲。

信誼基金會董事長張杏如表示，共讀、共玩是天天的工作和日積月累的成果，建議家長在節日裡善用圖書、教具和孩子互動，不僅能觀察孩子的發展進度，透過親密的共讀、共玩，也能讓孩子感受節慶的溫暖。

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高雄市社會局兒童福利服務中心主任陳秀雯表示，各據點的教師收到信誼捐贈的耶誕禮物後，立刻運用繪本、圖卡，設計出主題互動教學，增進幼童的視覺搜尋、口語表達及組織分類等綜合能力。

舉例來說，有小朋友怕看牙醫，但看了「鱷魚怕怕牙醫怕怕」繪本後，變得更有勇氣，願意給牙醫塗氟。陳秀雯強調，0到6歲是兒童發展關鍵的黃金期，建議父母及早觀察，必要時尋求專業早療團隊協助。（編輯：謝雅竹）1111223