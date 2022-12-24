桃園移工一站式服務中心啟動 勞動部：簡化程序

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（中央社記者葉臻桃園24日電）桃園「移工一站式服務中心」今天舉行啟動典禮。勞動部次長王安邦出席時說，除了簡化移工來台的行政程序，也希望透過這樣的計畫，讓移工的引進更順暢，勞雇之間的關係更和諧。

勞動部明年起開辦移工一站式服務，提供新聘或逾5年未參加講習的家事移工雇主，在移工入國日5天前上線申請入國講習及5項申辦事項。

勞動部也同時在桃園、高雄成立「移工一站式服務中心」，桃園的移工一站式服務中心今天舉行啟動典禮，王安邦和桃園市長鄭文燦皆出席與會。

王安邦接受媒體聯訪時說，成立一站式服務中心，最主要是讓移工來台可以簡化行政程序，過去辦理入國通報、聘僱和居留許可、全民健保等手續需要1個月到1.5個月，現在可以3天內辦完。

王安邦說，除了行政程序變快，也會針對生活適應、台灣法律宣導等安排實體以及線上課程，讓移工儘早融入台灣社會，也讓雇主減輕過去需要負擔的行政程序成本；希望透過這樣的實驗性計畫，讓未來移工的引進更順暢，雇主與勞工之間的關係更和諧。

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針對網路書店業者博客來涉及「假承攬真僱傭」爭議，王安邦說，雖然依照媒體報導，公司是用委任契約，但勞動部要重申，勞雇契約、委任契約不是單方面說了算，還要從從屬性來看；勞動部高度關注此案，也請地方政府協助釐清，也會有相關指引作確認，釐清後會和社會大眾說明。

王安邦也說，承攬和僱傭的關係指引已經訂定很久，會加強對事業單位宣導、查核，這部分也有申訴管道，勞工有疑慮也歡迎和地方政府機關或勞動部申訴。（編輯：李錫璋）1111224