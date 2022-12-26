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農委會：鴨肉庫存充足 薑母鴨等價格不受影響

2022/12/26 12:04
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（中央社記者張雄風台北26日電）台灣截至25日共有12例禽場感染H5N1禽流感，許多人關心薑母鴨等價格是否會受影響。農委會今天表示，鴨肉供應量、庫存都足夠，業者不應以疫情為由影響後端銷售價格。

行政院農業委員會今天舉辦「國內外禽流感疫情概況及防疫精進作為」記者會。

農委會引用聯合國糧農組識（FAO）資料顯示，今年截至12月25日止，國際禽場禽流感案例達5550例，其中約有97%為H5N1亞型HPAI案例。

農委會統計，今年截至25日止，國內確診HPAI案例禽場計40場，其中28例為H5N2、12例H5N1，合計完成撲殺約38.1萬隻。

另外，農委會表示，以台、日、韓疫情的情況來觀察，自今年10月至12月25日止，撲殺家禽數台灣約10萬隻、日本約714萬隻、韓國約280萬隻。

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由於時節進入冬令進補，民眾關心薑母鴨等價格是否會因此有波動。農委會副主委黃金城表示，業者在進入冬天之前就會有庫存來應付需求，目前在冷凍庫存量是夠的；此外目前染疫的鴨場都是年齡偏小，不是成鴨感染。

農委會畜牧處副處長江文全補充，鴨肉目前每個月供應300萬隻，庫存也有300萬隻，足夠應付冬天需求，不管土番鴨、番鴨都是平穩。他強調，末端業者不應以疫情的變動為由，影響後端銷售價格。（編輯：張雅淨）1111226

#農委會
#江文全
#黃金城
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