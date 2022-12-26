鐘聲取代鞭炮聲 台南民間推宮廟跨年鳴鐘祈福

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南民間發起跨年鳴鐘祈福行動，串聯宗教單位以鐘聲取代鞭炮聲，今年有11間宮廟及後壁區安溪寮聖家天主堂加入，民眾前往敲鐘祈福可獲各單位準備的平安小禮或暖心茶點。

府城敲鐘祈福小組今天在四聯境老古石集福宮舉行2023跨年敲鐘祈福記者會，邀請參與單位出席宣傳。

府城敲鐘祈福小組召集人蔡宗昇表示，多年來從社區和文化面觀察，每到跨年時刻，放鞭炮、辦大型跨年演唱會施放煙火所費不貲，如果讓附近鄰里居民到廟裡敲鐘祈福，以肅穆鐘聲取代鞭炮聲，各廟還可展現自己的歷史文化、神祇故事給更多民眾認識，而非只是傳統廟會科儀。

蔡宗昇表示，如此一來，廟宇和地方民眾的連結更緊密，居民也可認識更深層台南文化，如果台南1000多所廟宇都能加入跨年鳴鐘行列，將來成為台南跨年特色，鐘聲齊鳴甚至可以登錄世界紀錄，讓全世界看見台南。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府民政局副局長吳明熙表示，民政局肯定民間發起跨年鳴鐘活動，除了減少施放鞭炮，協助寺廟遶境活動產生的交通、環境清潔等問題，更希望保有傳統宗教文化特色，讓民眾在跨年夜與在地宮廟聯合以敲鐘祈福，將跨年歡樂氣氛帶到廟宇，拉近民眾與宮廟的距離。

蔡宗昇表示，參加敲鐘祈福的民眾可在跨年夜到參與的11間宮廟及後壁區安溪寮聖家天主堂，於晚上11時15分共同敲響108下鐘聲，虔誠為家人、朋友及台灣祈福，還可獲得各宮廟、天主堂精心準備的平安小禮或暖心茶點，詳情可上府城敲鐘祈福粉專查詢。（編輯：陳仁華）1111226