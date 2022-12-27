獲頒清華榮譽客座教授 潘政琮指導學生推桿

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）東京奧運高爾夫銅牌得主潘政琮今天獲頒國立清華大學榮譽客座教授，並在校內舉行首場講座，分享他投入高球運動的心路歷程，也指導學生推桿動作。

潘政琮今天從清大校長高為元手中接下教授聘書，並在校內國際會議廳舉行首場講座。

高為元致詞表示，潘政琮是繼棒球好手陳偉殷之後，清華大學竹師教育學院運動科學系禮聘的第二位榮譽客座教授。高為元希望學生除了向潘政琮學習球技外，也要學習永不放棄、奮戰不懈的精神。

潘政琮於講座開始前接受媒體聯訪表示，台灣的學生運動員沒有受到太多重視，他希望把在美國學到的相關概念帶回台灣，讓更多人了解運動員接受教育的義務及重要性。

潘政琮也說，他本身對高球也是從興趣開始培養，因此希望鼓勵學生們都可以嘗試不同運動項目，不僅能釋放壓力也有益身心健康。

潘政琮指出，運動科學已在許多歐美國家實踐到多項運動項目，以高爾夫為例，球員打的每一桿都需評估風向、草地坡度等外在因素，再透過自身調整才能打出最接近完美的球路，因此在運動科學的輔助下，能讓訓練更有效率。

清大運動科學系大三學生、清大高爾夫球隊長陳葶伃受訪表示，過去常關注潘政琮的比賽動態，今天在接受潘政琮的親自指導後，推桿的動作更加穩定，希望未來在潘政琮的講座中能聽到更多其國外比賽的技巧、經驗與故事。（編輯：張雅淨）1111227

2020東京奧運高爾夫銅牌得主潘政琮（右）27日獲頒國立清華大學榮譽客座教授，從清大校長高為元（左）手中接下教授聘書。中央社記者魯鋼駿攝 111年12月27日