賽珍珠基金會公布10大新住民新聞 教育最受重視

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台北市賽珍珠基金會27日公布2022十大新住民重大新聞評選結果，其中以教育新聞最受重視。中央社記者蘇木春攝 111年12月27日

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台北市賽珍珠基金會今天公布2022年10大新住民重大新聞評選結果，以教育新聞最受重視，基金會表示，疫情使新住民在生活、就業上備受考驗，希望透過學習改變命運、創造機會。

賽珍珠基金會今天透過新聞稿表示，基金會自1968年成立以來，專注照顧經濟弱勢的新住民家庭及子女，目前每年平均服務200戶、400名經濟弱勢的新住民子女，並從2017年起舉辦10大新住民重大新聞評選，希望引起大眾對新住民的注意與照顧。

今年的新聞評選活動，基金會邀請鳳凰藝能公司總經理趙善意、天主教曉明社會福利基金會執行長黃淑貞、中山醫學大學附設醫院醫療部主任顏啟華與新住民代表等9人擔任評選委員，選出2022年10大新住民新聞，剖析新聞意義及對社會的影響。

主辦單位今天在台中勤益科技大學舉辦2022年10大新住民重大新聞發布會，基金會榮譽董事長尤英夫致詞表示，「新住民語文列國教必選修」、「移民署與烏克蘭新住民同心祈願和平」、「大學開辦新住民專班」名列前3大新聞，近3年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，使新住民在生活、就業上備受考驗，透過教育與學習，可以改變命運，創造機會。

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尤英夫說，政府用心關切新移民權益，更提出各種政策照顧新住民，甚至總統蔡英文還公開肯定，新住民及新二代是支撐台灣力量，未來政府會繼續推動新住民政策、重視新住民子女教育，及推廣新住民語言和文化。

勤益科大校長陳文淵表示，110學年教育部公布各級學校，幼稚園到大專生總數417萬人，新住民占全體學生總數7.2％，已是台灣社會不可忽視的族群，校內新住民學生就有60多人，校方除響應新南向政策，舉辦多元文化體驗，更開設相關語言與產業精進計畫，透過教育資源，讓學子創造自我價值。（編輯：郭諭儒）1111227